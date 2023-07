Puig e l’addio al Barcellona: “L’allenatore mi ha detto che non potevo allenarmi. Non ho avuto le opportunità che meritavo”

Ricky Puig, attuale calciatore dei Los Angeles Galaxy, ai microfoni de Il Mundo Deportivo ha parlato del suo addio al Barcellona: “L’allenatore mi ha detto che non potevo allenarmi perché se mi fossi infortunato non avrei potuto lasciare il club ed era quello che mi dava più fastidio. Non sono uno di quelli che avrebbero creato problemi al club, non giocando e facendo il broncio negli allenamenti e nelle partite. Ero al Barça da quando avevo 14 anni. Non ho avuto le opportunità che meritavo e quattro o cinque partite di Copa del Rey mi hanno ucciso”.

Foto: Sito ufficiale Barcellona