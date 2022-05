Pugno duro UEFA: esclusi tutti i club e le Nazionali russe dalle competizioni 22/23

Prolungate le sanzioni comminate dalla UEFA alla Russia, sia per i club che per le Nazionali. Notevole il pugno duro utilizzato, come mostriamo attraverso il comunicato ufficiale di seguito riportato: “A seguito della decisione del 28 febbraio 2022 di sospendere fino a nuovo avviso tutte le rappresentative russe e i club dalla partecipazione alle partite delle competizioni UEFA, il Comitato Esecutivo UEFA ha preso oggi una serie di decisioni relative alle implicazioni di tale decisione per le prossime competizioni, al fine di garantire la loro regolare messa in scena in un ambiente sicuro e protetto per tutti gli interessati.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha deciso quanto segue:

UEFA Nations League 2022/23

La Russia non parteciperà al Gruppo 2 della Lega B e sarà automaticamente classificata quarta in questo girone. Di conseguenza, verranno retrocesse al termine della fase a gironi e classificate al 16° e ultimo posto della Lega B.

UEFA Women’s EURO 2022 (torneo finale)

La Russia non parteciperà al girone C della fase finale di UEFA Women’s EURO 2022 in programma dal 6 al 31 luglio in Inghilterra e sarà sostituita dal Portogallo, avversario sconfitto dalla Russia negli spareggi.

Qualificazione europea alla Coppa del Mondo femminile FIFA 2023

La Russia non ha giocato le due partite in programma ad aprile nel Gruppo E (composto da Danimarca, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Malta e Azerbaigian) per squalifica. La Russia non parteciperà a nessuna delle successive partite di questa competizione e tutti i suoi risultati fino ad ora sono considerati nulli. Di conseguenza, il Gruppo E continuerà come un girone di cinque squadre.

Campionato Europeo Under 21 2021-23

La Russia non ha giocato le due partite in programma a marzo nel Gruppo C (composto da Spagna, Slovacchia, Malta, Lituania e Irlanda del Nord) per squalifica. La Russia non parteciperà a nessuna delle successive partite di questa competizione e tutti i suoi risultati fino ad ora sono considerati nulli. Di conseguenza, il Gruppo C continuerà come un girone di cinque squadre.

Competizioni UEFA per club 2022/23

UEFA Champions League, UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, UEFA Women’s Champions League e UEFA Youth League

La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alle competizioni UEFA per club nella stagione 2022/23. Di conseguenza, le rispettive liste di accesso alle competizioni maschili e femminili per club sono state riequilibrate secondo i principi espressi nel relativo regolamento di gara.

Inoltre, alla Russia verrà assegnato un numero di punti coefficiente equivalente al numero più basso che ha guadagnato in una qualsiasi delle ultime cinque stagioni, ovvero 4.333 punti per il coefficiente per club della federazione maschile e 1.750 per il coefficiente per club della federazione femminile ai fini del calcolo dei punti per la stagione 2022/23.

UEFA Women’s Futsal EURO 2022 (torneo finale)

La Russia non parteciperà alla fase finale (comprendente Portogallo, Spagna e Ucraina) in programma dal 1 al 3 luglio in Portogallo e sarà sostituita dall’Ungheria, arrivata seconda nel Gruppo 1 del Main Round, vinto dalla Russia.

2022/23 UEFA Women’s Futsal EURO

La Russia era stata inserita direttamente nel Gruppo 4 del Main Round. Poiché le tre vincitrici dei gironi e la migliore seconda si qualificheranno dal turno preliminare, la Russia sarà sostituita nel turno principale con la seconda classificata seconda del turno preliminare.

UEFA Futsal Champions League 2022/23

La Russia non avrà club affiliati che parteciperanno alla UEFA Futsal Champions League 2022/23.

Qualificazioni europee alla Coppa del Mondo FIFA Futsal 2024

La Russia sarà sostituita nel sorteggio della fase a gironi del Main Round dalla Norvegia, che è stata la migliore terza squadra del turno preliminare.

Gare giovanili 2022/23

La Russia non parteciperà ai Campionati Under 17 e Under 19 maschile 2022/23 e le squadre sorteggiate nel proprio girone si sfideranno in un mini-torneo a tre squadre.

La Russia non parteciperà ai Campionati Under 17 femminile e Under 19 femminile e in ogni competizione si svolgerà un mini-torneo aggiuntivo a tre squadre.

Coppa delle Regioni UEFA 2022/23

La Russia sarà sostituita dalla seconda classificata del turno preliminare nel Gruppo 1 del turno intermedio.

EURO 2028/32 Procedura di gara

Il Comitato Esecutivo UEFA ha dichiarato non ammissibile l’offerta presentata dalla Federcalcio russa (FUR) per ospitare UEFA EURO 2028 o UEFA EURO 2032, in conformità con l’articolo 16.02 del regolamento di gara Finali e fasi finali UEFA che afferma che ” ogni offerente dovrà assicurarsi di non agire in un modo che potrebbe portare la UEFA, la fase finale della UEFA o la fase finale della UEFA, qualsiasi altro offerente (o qualsiasi dipendente, funzionario o rappresentante di uno dei precedenti), la procedura di gara o il calcio europeo in discredito.”

Inoltre, “è garantita la qualificazione automatica della/e squadra/e ospitante/i (…) per un singolo ospite (…)”. Pertanto, data l’incertezza su quando sarà revocata la sospensione, l’accettazione di un’offerta del FUR andrebbe contro anche la decisione del Comitato Esecutivo UEFA del 28 febbraio 2022, che sospende tutte le rappresentative russe e i club dalla partecipazione alle competizioni UEFA partite fino a nuovo avviso, se una federazione, le cui squadre sono attualmente sospese dalla partecipazione a qualsiasi competizione UEFA, fosse autorizzata a fare offerte per ospitare un torneo sul proprio territorio.

Il Comitato Esecutivo UEFA rimarrà in attesa di convocare ulteriori riunioni per rivalutare la situazione legale e di fatto mentre si evolve e adottare ulteriori decisioni se necessario“.

