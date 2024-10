Pugno di Douglas Luiz a Patric. Lotito sbotta: “Uno scandalo, manca uniformità di giudizio, ora basta”

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Il Messaggero, tornando sull’episodio del pugno di Douglas Luiz a Patric.

Queste le sue parole: “Come a Firenze, un altro scandalo. Ora basta. Manca uniformità di giudizio. Perché il Var interviene per l’espulsione di Romagnoli e non richiama l’arbitro Sacchi per il piede a martello di Douglas Luiz su Rovella (sarebbe stato almeno il secondo giallo, ndr) e poi per il pugno a Patric? Giocare in 10 contro 10 mentre si va verso il pareggio può ridare entusiasmo. E perché poi nessuno fa rivedere le immagini in tv e siamo costretti a tirarle fuori noi da Formello? Contro tutto e tutti, forza Lazio”.

Foto: sito Lazio