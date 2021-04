Pubblico negli stadi agli Europei, Locatelli (CTS): “Serve più tempo per decidere, magari fino ai primi giorni di maggio”

Un tema caldo di questi giorni è quello del ritorno dei tifosi allo stadio, soprattutto in vista degli Europei di questa estate con l’Olimpico di Roma che ospiterà alcune gare della competizione. Intervistato da Radio Anch’io Sport, il professor Locatelli, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, ha parlato di questa possibilità, che non è ancora scontata:

“Auspico il massimo del dialogo sia con la sottosegretaria Vezzali sia con la Federcalcio per avere un po’ più di tempo e dall’altro per adottare protocolli in linea. Quanto servirebbe? Io credo che se riuscissimo ad arrivare ai primi giorni di maggio, sarebbe un pochino più fattibile una previsione più in linea con gli andamenti epidemiologici. Fare previsione a due mesi di distanza è discretamente impegnativo. La app per poter consentire l’accesso ai vaccinati o a chi ha effettuato un test rapido nelle ore precedenti la partita? Sono certamente uno strumento importante e possono dare un contributo rilevante ma adesso c’è da considerare la parte del trasporto pubblico locale, gli eventi di massa sono più difficili da gestire. Detto questo, nessuno sottovaluta l’importanza sociale ed economico degli Europei. La risposta spetta alla politica, noi possiamo dare suggerimenti da un punto di vista tecnico, ma la scelta finale spetta al Governo con la parola determinante del ministro Speranza”.

