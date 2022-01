Pubblicato il bando per l’asta fallimentare del Catania: si parte da una base di 1 milione

L’esercizio provvisorio, dopo il dichiarato fallimento, è stato prolungato fino al 28 febbraio, ma la situazione del Catania deve essere risolta quanto prima.

Il tribunale del capoluogo etneo ha pubblicato il bando per l’asta fallimentare per la cessione del club: fino all’11 febbraio, giorno dell’udienza, sarà possibile presentare offerte, che dovranno partire da una base d’asta di un milione di euro, con un rialzo minimo in caso di gara di 50 mila euro e un deposito cauzionale non inferiore al 25% del prezzo offerto.

Nel bando è stato messo in vendita il ramo aziendale calcistico della società Calcio Catania s.p.a., composto da “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; Struttura e organizzazione settore giovanile; Immobilizzazioni materiali; Indumenti/Merce store/targhe, coppe e trofei; N. 2 Marchi registrati. Il tutto come meglio individuato e descritto nella “Relazione di stima”.

Foto: Logo Catania