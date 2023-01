Il PSV ha scelto Kalmadeen Sulemana. Secondo quanto raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club olandese ha intenzione di acquistare l’esterno dal Rennes per potenziare il reparto offensivo in seguito ai tanti infortuni e la cessione di Madueke al Chelsea. L’alternativa a Sulemana è Karlsson, in forza all’Az.

Foto: Sulemana Instagram