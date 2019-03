Il PSV blinda Mohammed Ihattaren. Il giovane centrocampista offensivo classe 2002, Nazionale olandese Under 19, ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto con il club di Eindhoven fino al 30 giugno 2022. Di seguito l’annuncio su Twitter del PSV:

We’ve got news for you! 📝

Ihattaren 👉🏻 2022!https://t.co/qTDz8vJwVg

— PSV (@PSV) March 5, 2019