PSG, tre calciatori e un membro dello staff positivi al Coronavirus

Il Psg, attraverso i propri canali di comunicazione, ha annunciato i risultati dei test sierologici a cui si sono sottoposti la squadra e l’intero staff. Sono quattro le persone che hanno contratto il virus ma che sono asintomatici: si tratta di tre calciatori e di un membro dello staff. “I test sierologici effettuati ieri, prima della ripresa delle attività, hanno mostrato 4 precedenti casi di contagio da Covid-19 (tre giocatori e un membro dello staff). Non risultano più contagiosi e riprenderanno il loro programma di allenamento”, si legge nel comunicato ufficiale.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 23, 2020