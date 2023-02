PSG, tegola Neymar: brutta torsione della caviglia. O’Ney lascia il campo in barella

Il Paris Saint-Germain torna a vincere contro il Lille. Un gol e un assist per Neymar, ma la giornata del brasiliano è da dimenticare a causa del brutto infortunio: torsione innaturale della caviglia e uscita dal campo in barella. Adesso le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma la preoccupazione è tanta in quanto è la stessa caviglia colpita durante il Mondiale in Qatar.

Foto: Instagram Neymar