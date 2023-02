PSG, stangata per Verratti: 3 giornate di squalifica

Arriva la stangata per il centrocampista italiano del Paris Saint–Germain Marco Verratti. Il giudice sportivo ha squalificato il parigino per 3 giornate di campionato. Ci sarà invece in Coupe de France contro il Marsiglia.

Foto: Instagram Verratti