PSG-St. Etienne, assenti dai convocati Skriniar e Kolo Muani

C’è aria di addii in casa PSG. Il tecnico Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per la sfida di questa sera di Ligue 1, contro il St. Etienne. Non compaiono i nomi di Skriniar e Kolo Muani, entrambi coinvolti in trattative di mercato e notoriamente fuori dal progetto parigino. I due erano comunque stati convocati nella sfida di Coppa contro il Lens. Per quanto riguarda l’attaccante francese, abbiamo svelato l’interessamento della Juve già a metà dicembre, e lo stesso Giuntoli nella conferenza stampa di ieri ha annunciato che potrebbero esserci delle novità in settimana.

Foto: Instagram Kolo Miuani