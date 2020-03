Psg, sospiro di sollievo per Mbappé: il test per il Coronavirus è negativo

Direttamente dalla Francia arrivano buone notizie per il Psg. Secondo quanto riportano tutti i media transalpini, tra cui L’Equipe, il test per il Coronavirus al quale è stato sottoposto in giornata Kylian Mbappé ha dato esito negativo. Nessun contagio dunque per l’attaccante del Paris Saint-Germain, che da qualche giorno accusa febbre e mal di gola e che rischia comunque di saltare la sfida di domani sera contro il Borussia Dortmund, valida per il ritorno degli ottavi di Champions.

Foto: Twitter ufficiale Psg