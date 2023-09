PSG, si ferma Ugarte. In dubbio per la gara con il Borussia Dortmund

Secondo quanti riporta RMC Sport, nell’ultimo allenamento prima dell’esordio in Champions League di domani contro il Borussia Dortmund, in casa PSG si è fermato Manuel Ugarte che ha subito un piccolo infortunio, che lo mette così in dubbio per la sfida contro i tedeschi.

Foto: Instagram PSG