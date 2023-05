PSG, Sergio Rico ricoverato dopo una brutta caduta da cavallo

Riportata in Spagna la notizia di un brutto incidente accorso a Sergio Rico, portiere spagnolo del PSG. Mundo Deportivo racconta di una brutta caduta da cavallo che ha causato un trauma cranioencefalitico. L’ex portiere del Siviglia che si trovava in Spagna, precisamente in Andalusia a El Rocio, è stato prontamente trasportato all’ospedale locale dove si troverebbe ancora sotto osservazione. Ancora nessun comunicato da parte del PSG, fresco campione di Francia.

Foto: Twitter PSG