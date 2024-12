PSG, scontro Singo-Donnarumma: ferita shock. Le scuse di Singo e la reazione di Chevalier

Al minuto 22 del primo tempo nella sfida tra Monaco e PSG di ieri (finita 2-4, per i parigini, ndr) Gianluigi Donnarumma, portiere del PSG, è stato colpito in pieno volto con i tacchetti involontariamente da Singo, ex conoscenza del nostro calcio, nel tentativo di fare un pallonetto al Capitano della nostra Nazionale. Nessuna sanzione disciplinare per il giocatore del Principato, tra l’altro già ammonito, cosa che ha lasciato senza parole il portiere parigino. Singo si è scusato subito dopo il match su Instagram: “Ci tengo a porgere le mie scuse a Gianluigi Donnarumma. Il mio gesto non era ovviamente volontario, soltanto successivamente ho potuto constatare che avesse una ferita importante al viso. Ti auguro pronta guarigione”. Anche Chevalier, portiere del Lille, ha dichiarato il suo sostegno a Gianluigi Donnarumma ed è rimasto senza parole per la non-sanzione disciplinare scrivendo su una storia Instagram: “Niente rosso… ?”. Nella mattinata di oggi il PSG ha comunicato sul proprio sito ufficiale una nota in cui annuncia le condizioni del suo portiere: “Vittima di trauma facciale con ferite multiple, Gianluigi Donnarumma tornerà questa sera a Parigi con la squadra. Domani sarà sottoposto alle visite mediche e dovrà rimanere inattivo per diversi giorni.”

Foto: Instagram PSG