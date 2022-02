PSG-Real Madrid, annullata la cena tra le dirigenze a causa del clima teso per Mbappé

Secondo quanto riporta Sport, il Paris Saint-Germain ha annullato la consueta cena istituzionale tra i dirigenti del club parigino e quelli del Real Madrid, alla vigilia della gara degli ottavi di finale di Champions League. L’incontro promosso ufficialmente dalla UEFA in ognuna delle partite giocate nella massima competizione europea per club, doveva svolgersi al Guy Savoy, considerato il miglior ristorante del mondo nel 2020.

La cena è stata annullata a causa dei rapporti tesi a causa della vicenda Mbappé, con il Real Madrid in pressing sull’attaccante francese per portarlo a costo zero in Spagna a fine stagione.

Foto: Twitter PSG