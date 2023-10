PSG, quella frase shock di Luis Enrique a Verratti: “Odio i giocatori come te”

Il punto critico, forse quello della rottura definitiva, tra Luis Enrique e l’ex centrocampista del PSG Marco Verratti. Secondo quanto riportato da Le Parisien, l’allenatore spagnolo avrebbe comunicato in maniera molto rude all’ex Pescara la sua decisione di escluderlo dal progetto. Il quotidiano francese riporta le parole che sarebbero state dette durante il colloquio tra i due, dove il tecnico avrebbe detto: “Sei il prototipo del giocatore che odio”, spingendo ovviamente Verratti a lasciare Parigi in seguito per l’Al-Arabi.

Foto: Twitter PSG