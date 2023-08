PSG, pronto un contratto da 20 milioni all’anno per Dembélé

Il Paris Saint-Germain avrebbe pronto un mega ingaggio per Ousmane Dembélé. Il giocatore del Barcellona, secondo quanto rivelato da Le Parisien, avrebbe già trovato l’accordo con i parigini per quel che riguarda il suo compenso: 20 milioni di euro a stagione per cinque anni. In questo modo, quindi, tutto indicherebbe che l’ex Borussia Dortmund finirà per lasciare la Catalogna e andare a Parigi.

Foto: Twitter Barcellona