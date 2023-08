PSG pronto a fare un reclamo alla Fifa per il caso-Mbappé

Il Paris Saint-Germain sarebbe pronto a fare un reclamo ufficiale alla FIFA per il caso riguardante Kylian Mbappé. Secondo quanti riferisce Marca, il francese avrebbe già un pre-accordo con il Real Madrid per la prossima stagione, visto che si libererà a zero il 30 giugno 2024. Tutto ciò è vietato: i giocatori sotto contratto non possono prendere accordi anticipatamente con nessuna squadra prima di trovarsi a sei mesi dalla scadenza. E alla fine del contratto di Mbappé con il PSG ne mancano undici di mesi. Inoltre, sempre secondo il giornale spagnolo, questo pre-accordo esiste veramente e i parigini avrebbero anche raccolto alcune prove a riguardo.

Foto: Facebook Mbappé