PSG, problema muscolare per Messi: potrebbe saltare il Bayern

Tegola per il Paris Saint-Germain: si ferma Lionel Messi. Secondo quanto riferito da L’Equipe, la Pulce ha accusato un problema muscolare alla coscia destra durante la partita persa ieri contro l’Olympique Marsiglia al Velodrome. Il fuoriclasse argentino salterà la trasferta di sabato contro il Monaco e rischia anche di non esserci per il match di andata degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, in programma martedì prossimo.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram