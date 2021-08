Psg, prima convocazione per Donnarumma. Out Messi, Neymar e Sergio Ramos

Mauricio Pochettino ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di questa sera contro il Brest, valida per la terza giornata di Ligue 1. Prima convocazione per il portiere Gigio Donnarumma. Ancora assente Lionel Messi così come l’infortunato Sergio Ramos e Neymar, alle prese con un problema fisico.

I convocati:

Portieri: Navas, Donnarumma, Franchi

Difensori: Marquinhos, Diallo, Kehrer, Kimpembe, Hakimi, Bitshiabu

Centrocampisti: Herrera, Danilo, Wijnaldum, Bitumazala, Gharbi, Verratti, Rafinha, Gueye, Dina Ebimbe

Attaccanti: Di Maria, Icardi, Kalimuendo, Mbappé, Draxler

Foto: Twitter Psg