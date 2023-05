PSG, presentata la nuova maglia: banda laterale e richiamo al passato

In vista del prossimo anno calcistico anche il Paris Saint Germain ha presentato, tramite i suoi canali social, la divisa home per la stagione 2023-2024. Continua la collaborazione tra il club campione di Francia e Nike che ha proposto un modello con molte novità rispetto agli ultimi anni e con un netto richiamo al passato. La nuova divisa presenta una banda rossa con bordi bianchi, decentrata rispetto alla consuetudine delle ultime stagioni. Il colore principale rimane il blu e lo sponsor sarà ancora Qatar Airways. La banda laterale richiama la maglia del PSG dei primi anni 2000. Ad indossare quella maglia c’era anche Ronaldinho, talento puro agli albori della sua carriera. Compare anche Lionel Messi tra i testimonial della presentazione, l’argentino potrebbe però non vestire quella maglia nella prossima stagione. Il suo futuro appare sempre più lontano da Parigi.

Foto: Twitter PSG