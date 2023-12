PSG, paura per Letellier: rapina nella notte in casa. Minacciata e picchiata la compagna del portiere

Notte di paura per Alexandre Letellier. Il portiere del Paris-Saint-Germain è stato vittima, insieme alla sua famigli, di una rapina nella propria abitazione, la scorsa notte. Intorno alle 2 del mattino, riporta RMC Sport, il giocatore e la sua compagna sono stati svegliati dall’allarme che segnalava la presenza d intrusi nel giardino. La coppia ha immediatamente chiamato la polizia ma i malviventi erano già entrati in casa e hanno cominciato a minacciare la coppia e i due figli (2 e 6 anni) con un coltello. Gli aggressori hanno preteso che venisse loro consegnato tutto il denaro e i gioielli e hanno colpito la donna con dei pugni. Solo il rapido intervento della polizia ha impedito che la situazione degenerasse: tre dei quattro criminali – due minorenni e un adulto – sono stati arrestati in flagranza, mentre il quarto è stato preso qualche ora dopo.

Foto: logo PSG