Psg, parla Tuchel: “Nessun rimpianto, possiamo ancora qualificarci. Haaland? Straordinario”

Queste le parole di Thomas Tuchel, tecnico del PSG, in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 in casa del Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi di Champions: “Non ho rimpianti per il cambio di modulo, nessuno può sapere cosa sarebbe successo con un altro assetto tattico. Abbiamo perso una partita ma non è finita qui perché ci sarà il ritorno al Parco dei Principi: sarà sicuramente un altro grande match, abbiamo ancora chance per qualificarci ai quarti di finale. Haaland è un giocatore straordinario, molto ben dotato fisicamente e soprattutto velocissimo: credo, comunque, che la mia squadra sia stata brava a contenerlo per gran parte dei novanta minuti”.

Foto: Twitter ufficiale Psg