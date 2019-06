Intervistato da ESPN direttamente dal ritiro in Brasile dell’Argentina, impegnata in Coppa America e pronta a sfidare il Venezuela ai quarti, il centrocampista del Paris Saint-Germain Leandro Paredes ha comunicato che non ha intenzione di lasciare il club parigino. “Sì, rimango a Parigi. Sono felice lì e non ho nessuna intenzione di andare via. Non vado da nessuna parte”.

Foto PSG Twitter