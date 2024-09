PSG, ottime notizie per Donnarumma. Contro i Gunners ci sarà

A causa di un infortunio alla coscia destra, Gianluigi Donnarumma è lontano dai campi da gioco da ben due settimane. Matvey Safonov, portiere di riserva dei parigini, continua a non dare grosse garanzie, proprio per questo l’italiano ha intensificato l’iter di recupero, con ottimi risultati. Secondo L’Equipe, nell’importantissima sfida di Champions contro l’Arsenal, al centro della porta francese vi sarà proprio Gianluigi Donnarumma (probabilmente non ancora al cento percento). La squadra di Luis Enrique ha dato il calcio d’inizio al suo percorso europeo con una soddisfacente vittoria col Girona per 1 a 0, ed ora punta al grande colpo contro i Gunners. Molto probabilmente con Donnarumma in porta.

Foto: Donnarumma Instagram