PSG: oggi Neymar rientra in Francia, martedì la ripresa degli allenamenti

Partito a metà marzo per il Brasile per vivere la pandemia nella sua villa di Mangartiba, Neymar Jr. è pronto a tornare a Parigi. Il brasiliano, partito ieri sera da Rio de Janeiro, è atteso nella capitale francese nelle prossime ore. Tuchel ha chiamato a rapporto per martedì 15 tutta la squadra. Di conseguenza, nei prossimi due giorni dovrebbero tornare anche Thiago Silva, Cavani e Navas.