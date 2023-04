PSG, occhi puntati su Cherki del Lione

Il PSG non abbandona l’idea di poter assicurarsi il giovane promettente Rayan Cherki. Il diciannovenne trequartista del Lione, classe 2003, è in rampa di lancio e pronto a compiere uno step in avanti nella sua carriera. I parigini sono vigili sul calciatore che – in questa stagione – è a quota quattro reti e altrettanti assist in ventinove partite tra Ligue 1 e Coupe de France. Secondo quanto riportato in Francia da L’Équipe, il calciatore è una priorità per Luis Campos e sarà effettuato un assalto durante la prossima sessione estiva di calciomercato.

Foto: Twitter Lione