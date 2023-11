PSG-Newcastle, le formazioni ufficiali

Alle 21 scenderanno in campo Paris Saint-Germain e Newcastle, per la quinta giornata della fase a gironi del gruppo D. Una partita che interesserà in particolar modo al Milan, impegnato a San Siro contro il Borussia Dortmund. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Skriniar, Danilo, Hernandez; Fabian Ruiz, Ugarte, Lee Kang-In; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. All. Luis Enrique.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Lascelles, Schär, Livramento; Miley, Guimaraes, Joelinton; Almiron, Isak, Gordon. All. Howe.

Foto: Instagram PSG