PSG, multa da 180.000 euro per Mbappé: in ritardo perché…stava guardando il Clasico

Le regole vanno rispettate senza nessuna eccezione. Kylian Mbappé lo ha provato sulla sua pelle, infatti la stella francese è stato multato per una cifra monster di 180.000 euro dal suo club. Il motivo? Il centravanti si è presentato in ritardo alla riunione di Tuchel prima della partita contro il Marsiglia dell’ottobre scorso (Gara che il classe ’98 iniziò in panchina per poi entrare e sbloccare il match). A causare questo ritardo fu il Clasico tra Barcellona e Real Madrid che Mbappé stava guardando in compagnia del compagno Rabiot. Una bella somma, che verrà devoluta interamente alla PSG Foundation, ma c’è di più. Come da regolamento, il francese ha dovuto addirittura firmare una carta in cui si assume l’intera responsabilità dell’accaduto.

Foto: Twitter L’Equipe