Psg, Mukiele: “Giocare a Parigi è un sogno. Ho lavorato sodo per essere qui”

Nordi Mukiele è un nuovo giocatore del Paris Saint–Germain. Il difensore francese ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore parigino: “Giocare nella squadra della propria città è ovviamente un sogno. Sono cresciuto nella regione di Parigi, a Montreuil più precisamente, quindi giocare per il Paris è un grandissimo orgoglio per me, per i miei amici e per la mia famiglia. E sono molto felice perché ho lavorato sodo per poter essere qui oggi”.

Foto: Instagram Mukiele