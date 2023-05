PSG, Messi torna ad allenarsi

Il fuoriclasse argentino dopo una sola settimana delle due inflitte di sospensione è tornato ad allenarsi. A confermare ciò è bastato lo scatto postato dal club parigino su tutti social in cui si vede Leo Messi allenarsi al Camp des Loges. Dopo il no comment di Galtier nelle interviste di ieri alle domande su un taglio della sanzione, toccherà alla società decidere o meno se l’argentino potrà già essere in campo sabato sera contro l’Ajaccio.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram