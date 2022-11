PSG, Messi out per la trasferta contro il Lorient. Il report ufficiale

Navas continua a essere curato per il mal di schiena. Dovrebbe tornare in squadra la prossima settimana. Kimpembe continua la sua formazione individuale. Il suo ritorno nel gruppo è previsto per l’inizio della prossima settimana. Fabian Ruiz rimarrà in cura per un infortunio al tendine del ginocchio sinistro. Dovrebbe tornare ad allenarsi alla fine della prossima settimana. Messi rimarrà in cura per un tendine d’Achille infiammato in via precauzionale. Riprenderà gli allenamenti la prossima settimana.

Foto: Twitter PSG