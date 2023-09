PSG-Marsiglia, attimi di paura al Parco dei Principi: allarme bomba lanciato da un tifoso

Attimi di paura al Parco dei Principi durante Paris Saint-Germain-Marsiglia, partita giocata ieri sera e terminata 4-0 in favore dei parigini. Come raccontato da BFM Tv, ieri un uomo avrebbe chiamato la polizia annunciando la volontà di mettere una bomba all’interno del Parco dei Principi, per farla esplodere durante la sfida tra il Paris Saint-Germain e il Marsiglia. Le forze dell’ordine si sono subito allarmate e messe alla ricerca dell’uomo, che nel giro di pochi minuti sarebbe stato rintracciato e in seguito arrestato. Una possibile tragedia evitata a Parigi, seppure siano da verificare le vere intenzioni dell’arrestato.

Foto: sport.fr