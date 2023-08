Luis Enrique, il nuovo allenatore del PSG, vorrebbe che Marco Verratti resti a Parigi. A riferirlo è PSG Community, la pagina che segue l’attualità della squadra campione di Francia. Verratti ha un’offerta per trasferirsi in Arabia, all’Al Ahli, ma la suddetta non soddisferebbe i parigini. L’ex Pescara preferirebbe rimanere un altro anno a Parigi in vista dell’Europeo del prossimo anno.

Foto: Instagram Verratti