PSG, Luis Enrique: “Donnarumma sta bene. Sono contento della squadra”

Alla vigilia del match di Coppa di Francia ha parlato in conferenza stampa Luis Enrique, mister del PSG. Queste le sue dichiarazioni:

Come sta Donnarumma? “Sta bene, non ha alcun dolore. È una ferita… difficile da vedere. Senza conseguenze significative. E’ stato molto fortunato che l’impatto non gli colpì gli occhi. Abbiamo visto tutti le foto, non c’è bisogno di commentare.

Sulle rotazioni e sul mercato: “Da gennaio, se continueremo in tutte le competizioni, sarà molto impegnativo. Manca ancora una partita per decidere cosa faremo in questo periodo, dipenderà dai giocatori e dalle loro esigenze. Alcuni hanno bisogno di riposare, altri di continuare a impegnarsi. Altri devono allenarsi quasi ogni giorno. È individualizzato. Mi piace che i giocatori possano riposare. Si tratta di staccare la spina per poter lavorare al meglio nella seconda parte della stagione, dipende da ognuno.”

Barcola? “Sono molto contento di Bradley. Per te era come Maradona all’inizio della stagione, e ora non ti piace più… Non funziona così. Sono felice con lui. Voglio che continui a migliorare. Tutti i giocatori possono avere alti e bassi, ciò che conta è raggiungere gli obiettivi della squadra. Sono molto contento di tutta la squadra, indipendentemente dagli obiettivi.”

Osimhen? “Non parlo di giocatori che non fanno parte del club. Grazie”.

Foto: Instagram PSG