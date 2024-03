PSG, Luis Enrique: “Barcellona? Sarà difficile. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Xavi”

Anche Luis Enrique, tecnico del PSG, ha commentato, nel corso della conferenza stampa tenutasi alla vigilia del prossimo match di campionato che vedrà i parigini sfidare il Montpellier, l’esito del sorteggio dei quarti di finale di Champions, che ha designato il Barcellona come prossimo avversario del club campione di Francia in carica. Queste le parole rilasciate dall’allenatore spagnolo a tal riguardo:

“Sono felice, molto contento di questa estrazione. Torno a casa. Ci sono sempre cose che accadono nelle partite tra PSG e Barça. C’è molta storia tra le due squadre, hanno vissuto cose intense, quindi sarà una partita divertente. Siamo stati fortunati, torniamo in Spagna. Amiamo il nostro paese, noi spagnoli. Torno nella città dove ho fatto la mia carriera sportiva. Questa è un’ottima notizia. Sapevamo che l’urna ci avrebbe dato una grande squadra con una qualità individuale di alto livello. Il lavoro di Xavi allenatore non lo conosco da vicino, ma lui conosce il mio. È cambiato in pochi anni. Ma vedo il suo lavoro al club, lo riconosciamo tutti. Mi sarebbe piaciuto che mi avesse allenato come giocatore. Sarebbe stata una buona opportunità. Quando sei in un club come il Barça, devi avere il livello giusto per poterlo allenare. Quindi Xavi è pronto e ha vinto la Liga. È un club top, storico e sarà difficile. Hanno vinto 5 Champions, noi no ma abbiamo l’ambizione di farlo. Non sappiamo se la vinceremo, ma questo è il nostro obiettivo”.

Foto: Instagram PSG