PSG, Lucas Hernandez si è operato in Austria. La nota

Lucas Hernandez si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel corso della partita di Champions League contro il Borussia Dortmund. Il difensore si è operato in Austria per iniziare il suo percorso riabilitativo. Di seguito la nota del PSG: “Lucas Hernandez è stato operato con successo oggi in Austria dal professor Cristian Fink. Il giocatore inizierà ora un protocollo riabilitativo. Successivamente si farà un nuovo punto”.

Foto: Twitter PSG