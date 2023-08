PSG-Lorient: Verratti, Neymar e Mbappè non convocati

Il PSG non fa sconti: Luis Enrique ha diramato la lista dei convocati per l’esordio in campionato contro il Lorient, e non ci saranno nomi importanti come quelli di Marco Verratti, Kylian Mbappè e Neymar. Una scelta dura da parte dell’allenatore spagnolo che conferma la netta posizione del club riguardo al futuro dei tre calciatori. Ecco la lista dei convocati:

1. Keylor Navas

2. Achraf Hakimi

4. Manuel Ugarte

5. Marquinhos

8. Fabian Ruiz

9. Gonçalo Ramos

11. Marco Asensio

15. Danilo Pereira

17. Vitinha

19. Lee Kang In

21. Lucas Hernandez

27. Cher Ndour

28. Carlos Soler

32. Layvin Kurzawa

33. Warren Zaïre-Emery

35. Ismael Gharbi

37. Milan Skriniar

44. Hugo Ekitike

80. Arnau Tenas

99. Gianluigi Donnarumma

Foto: Pagina FB Mbappè