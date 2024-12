PSG-Lione, gara interrotta per alcuni minuti per cori omofobi

Brutto episodio nel corso della gara tra PSG e Lione in Ligue 1. La gara stata fermata dall’arbitro per alcuni minuti a causa di alcuni cori omofobi piovuti dagli spalti. L’accaduto è arrivato alle orecchie del capitano Achraf Hakimi, per altro ex Inter, che si è diretto in prossimità dei tifosi per cercare di sedare la situazione e porre fine ad un comportamento inappropriato dei sostenitori rossoblù. Nel frattempo sugli schermi dello stadio è stato ricordato il messaggio sul rispetto: “I cori insultanti sono vietati. La partita potrebbe essere interrotta o addirittura persa per il club”. Gara poi finita 3-1 per i padroni di casa.

Foto: twitter PSG