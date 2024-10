PSG, l’esclusione di Dembelé sarebbe riconducibile ad un ritardo in allenamento

Il PSG è reduce da una pesante sconfitta in Champions per 2 a 0, contro un Arsenal in totale stato di grazia. Ma la notizia che ha assorbito molte delle attenzioni intorno ai parigini nella giornata di ieri, è stata la clamorosa esclusione di Dembelé dai convocati. Luis Enrique non ha voluto discutere in modo approfondito dell’argomento, ma in conferenza stampa ha espresso insoddisfazione per l’impegno del giocatore, negando di aver avuto discussioni dirette con l’ex Barcellona al termine della partita col Rennes (notizia circolata due giorni fa). Secondo Foot Mercato, a convincere il tecnico spagnolo dell’esclusione, pare sia stato un grave ritardo del giocatore nell’allenamento immediatamente successivo alla vittoria col Rennes, senza alcuna giustificazione. Ciò avrebbe provocato una forte irritazione da parte di Enrique, che avrebbe così proceduto alla drastica presa di posizione.

Foto: Instagram PSG