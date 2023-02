PSG, le condizioni di Messi. Il report

Il PSG ha diffuso un comunicato ufficiale in cui è stata fatta chiarezza sulle condizioni di Lionel Messi. Il fuoriclasse argentino ha causato ansia e preoccupazione per il problema muscolare alla coscia destra accusato durante la partita di coppa persa contro il Marsiglia. La Pulce salterà la partita di Ligue 1 in programma domani contro il Monaco. Il report dei parigini: “Colpito ai muscoli posteriori della coscia contro il Marsiglia, Leo Messi resterà in cura per 48 ore. Il suo ritorno agli allenamenti è previsto per lunedì”.

Foto: Paris Saint-Germain Instagram