PSG, la prima senza Mbappé è ok. Battuto 4-1 il Le Havre

Esordio vincente anche per il PSG in Ligue 1, la prima senza Mbappé in casa parigina è comunque un successo. Vince 4-1 la compagine di Luis Enrique sul campo del Le Havre. Punteggio molto largo ma anche abbastanza bugiardo, perchè per almeno 70 minuti la gara è stata in assoluto equilibrio.

Vantaggio del PSG al 3′ con Lee Kang-In. Pareggio dei padroni di casa con Lloris al 48′. Le Havre che passa anche in vantaggio al 55′, ma il VAR annulla per un tocco di mano di Casimir.

Il PSG prova ad assediare i padroni di casa e alla fine riesce a vincere. Il 2-1 lo segna Dembele all’85’, poi Barcola all’86’ segna il 3-1 e nel finale nel recupero il 4-1 di Kolo Muani su calcio di rigore.

Foto: twitter PSG