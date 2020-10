Psg, la panchina di Tuchel scotta: Leonardo guarda al futuro

Nonostante una Champions persa solo in finale – contro un colosso come il Bayern – e un inizio di vittoria risultati positivi, il Paris Saint-Germain pensa già al futuro ed è pronto a scaricare Thomas Tuchel nel primo vicolo di Parigi puntando invece allo spettacolo che solo chi è salito sulla Torre Eiffel è riuscito a vedere. I parigini nonostante un inizio di tutto rispetto in campionato, esclusa la figuraccia europea contro il Manchester United, hanno già intrapreso una nuova strada dirigenziale che vede il tecnico tedesco tagliato fuori dalla panchina del Parco dei Principi. Una panchina che scotta e che rischia di bruciare giorno dopo giorno visto il rapporto non più solido tra il tecnico e Leonardo pronto a rivoluzione lo staff alla guida del club francese. Parole e attacchi sulle colonne dei giornali, da una parte e dall’altra. Con i tifosi del Psg che si ritrovano giornalmente nomi nuovi e poi smentiti. Voci che non fanno bene all’ambiente, nonostante Tuchel sia ormai prossimo all’addio.

Foto: twitter Psg