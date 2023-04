PSG ko in casa. Il Lorient con la superiorità numerica espugna il Parco dei Principi

Il PSG crolla in casa contro il Lorient. Gli uomini di Galtier rimangono in 10 dopo pochi minuti per colpa del rosso estratto all’indirizzo di Hakimi. Ad aprire le marcature Le Fée al 15′, poco prima dell’intervallo Mbappé rimette le cose in pareggio grazie ad un regalo del portiere ospite. Il Lorient nella ripresa però dilaga e sigla il secondo e il terzo gol con Yongwa e Dieng. In classifica i parigini rimangono al primo posto ma in caso di vittoria dell’OM questa sera, il gap tra le due squadre sarà solamente di cinque punti.

Foto: Instagram PSG