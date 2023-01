PSG ko, il Napoli resta l’unica squadra ancora imbattuta in stagione nei principali campionati

A metà novembre, alla chiusura dei campionati per il Mondiale in Qatar, solo 3 erano i club ancora imbattuti nei principali campionati e nelle coppe Europee. Ovvero Benfica, PSG e Napoli.

Il Benfica è caduto alla ripresa del campionato, un netto 3-0 lo scorso 30 dicembre contro il Braga. Stessa sorte toccata anche al PSG, che ha pareggiato alla seconda gara dopo il ritorno dalla sosta di Natale.

L’unica squadra ancora imbattuta, quindi, resta il Napoli, che però ancora non ha ripreso a giocare dopo la sosta del Mondiale. Gli azzurri sfideranno l’Inter a San Siro il prossimo 4 gennaio, per la prikma gara ufficiale dopo il Mondiale.

Foto: Instagram Napoli