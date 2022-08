Psg, infortunio per Mbappé: fuori dai convocati per il Clermont

Brutte notizie per il Paris Saint–Germain: si è fermato Kylian Mbappé a causa di un problema agli adduttori. La stella francese non prenderà parte alla trasferta di Clermont che aprirà il campionato del club parigino. Il calciatore si sottoporrà entro 72 ai controlli medici di rito per quantificare la gravità e la durata dello stop.

Foto: Twitter Psg