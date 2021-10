PSG, in arrivo la prima convocazione per Sergio Ramos

In vista del match di venerdì sera contro l’Angers potrebbe esserci la prima convocazione con la maglia del PSG per Sergio Ramos. Finora il difensore spagnolo non ha partecipato a nessuna gara ufficiale con i parigini a causa di un problema al polpaccio che ora sembra si sia risolto definitivamente.

FOTO: Twitter PSG