PSG in ansia per Lucas Hernandez. Si teme un lungo stop. A rischio anche l’Europeo

Il PSG è in ansia per Lucas Hernandez, difensore centrale, fratello del milanista Theo. Il giocatore si è infortunato al ginocchio in occasione del gol del Borussia Dortmund al 38′ della partita di ieri sera. Si teme un lungo stop per il giocatore che in questi giorni effettuerà gli esami strumentali. A rischio anche l’Europeo con la Francia.

Il 28enne era già stato vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro durante la prima partita dei Mondiali 2022 contro l’Australia, vinta per 4-1 dai Bleus.

Foto: twitter PSG