PSG, il sorprendente inizio di stagione di Bradley Barcola

Con la gara di ieri sera, in cui si è imposta per 3 a 1 sul Rennes, il PSG ha riconfermato di essere una squadra in forma, oltre che ricca di soluzioni e talenti. Uno di questi è Bradley Barcola, che ieri è andato in gol con una doppietta e che, a suon di prestazioni convincenti, è divenuto uno dei volti principali del PSG di questa stagione. La stella classe 2002, giunta a Parigi dal Lione per l’importante cifra di 45 milioni di euro, è già a quota 8 gol e 3 assist. Tutto ciò in sole 11 partite, numeri da prima punta di valore, se non fosse che il francese gioca nella posizione di esterno d’attacco. Barcola ha tutti i crismi dell’ala moderna, che segna e fa segnare, ed è pronto ad imporsi anche in campo internazionale, sia con i parigini che con la propria Nazionale.

Foto: X PSG